https://static.news.ru/photo/f5a9b134-62ea-11ea-9fe0-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Руководитель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Конституции сохранятся ограничения на число президентских сроков. Возможность снова стать главой государства появляется только в «конкретной ситуации» и носит переходный характер.

По его словам, при соответствующем волеизъявлении граждан действующий президент Владимир Путин получит возможность избираться на свой пятый срок, передаёт РИА Новости.

Поправка в Конституцию не говорит о том, что слово «подряд» восстанавливается либо вообще всё это убирается. Все эти ограничения остаются. Речь идёт о волеизъявлении граждан и о поправках, которые носят переходное положение, что если граждане при принятии Конституции выразят свою волю и скажут «да» поправке, то тогда в соответствии с этой поправкой действующий президент вправе стать кандидатом в президенты в соответствующий срок, — сказал он.

При этом он ответил отрицательно на вопрос о том, может ли быть снова вынесено решение об участии Путина в выборах президента. Политик считает, что поправки не запускают «никакое обнуление».

Как писал NEWS.ru, предложение об обнулении числа президентских сроков для действующего президента Владимира Путина высказала депутат Госдумы Валентина Терешкова. Изменение в Конституции предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящий момент идёт его четвёртый по счёту срок). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в ГД депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно пройти на проспекте Сахарова.