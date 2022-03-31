В Госдуме японцам предложили «заткнуть рот раз и навсегда» по теме Курил

Японцам необходимо «заткнуть рот раз и навсегда» по теме принадлежности Курильских островов, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Парламентарий отметил, что нельзя пересматривать итоги Великой Отечественной войны, согласно которым Токио — «побеждённая сторона». Таким образом он прокомментировал использование Токио термина «незаконно оккупированные» впервые с 2003-го в отношении Южных Курил в «Синей книге по дипломатии».

Как сын военного отца, деда и прадеда — прадед Василий воевал с Японией в 1905-м — я бы посоветовал закрыть эту тему раз и навсегда. Итоги Великой Отечественной войны никто и никогда пересматривать не будет. С 4 по 11 февраля 1945 года в Ялте встретились главы США, Великобритании и СССР: Рузвельт, ненавистник Советского Союза Черчилль и Сталин. Рузвельт обратился к Иосифу Виссарионовичу, понимая, что СССР непросто — большие потери, экономика разрушена — помочь преодолеть японский империализм. Сталин согласился, но с условием, и в договоре это записано, что Сахалин отныне и на веки наш, Курильские острова принадлежат России, — отметил спикер.

Депутат напомнил, что в боях с японцам погибли 12 тысяч советских солдат и офицеров, свыше 100 стали Героями Советского Союза. Харитонов добавил, что руководитель СССР Иосиф Сталин поручил именно Кузьме Деревянко — генерал-лейтенанту и украинцу — на борту американского линкора «Миссури» подписать акт о капитуляции Японии — «в знак уважения к народу Украины». Японцам же собеседник предложил успокоиться и сходить на могилы своих прадедов.

Если бы в 1922 году советскую власть не установили, то до Читы бы был протекторат Японии. Поэтому и Колчака расстреляли в Иркутске. Надо молодым японцам хорошо знать историю. Да, в 1905 году Россия потерпела поражение, но прошло много лет, и всё вернули на круги своя под руководством Сталина. Надо чётко японцам заткнуть рот, раз и навсегда, они побеждённые. Надо уважать историю наших дедов и прадедов, — подытожил Харитонов.

Накануне японское агентство Kyodo сообщило, что правительство страны вернулось к резким формулировкам относительно Южных Курил. Речь идёт о формулировке, которая называет эту территорию «неотъемлемой частью Японии», а острова при этом снова получают статус «незаконно оккупированных». Отмечается, что соответствующие изменения были внесены в так называемую Синюю книгу по дипломатии.

Ранее Россия отказалась от дальнейших мирных переговоров с Японией по Курильским островам ввиду односторонних ограничений, ранее введённых Токио против Москвы, заявили в МИД РФ. Также РФ в качестве ответной меры на японские санкции прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова. В ответ Токио направил Москве протест после её заявления о выходе из диалога по мирному договору.