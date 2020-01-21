https://static.news.ru/photo/189d93b0-3c5b-11ea-9228-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время рано говорить о назначении какой-либо даты всероссийского голосования по законопроекту о поправках к Конституции. Сначала инициатива должна пройти первое, второе и третье чтение в Госдуме и рассмотрение Совфедом.

Об этом во вторник, 21 января, журналистам сообщил глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он отметил, что решение по вопросу назначения даты голосования пока не очень понятно. По словам Крашенинникова, первое чтение в Госдуме состоится 23 января. Второе назначено примерно на середину февраля.

Глава комитета Госдумы подчеркнул, что подача поправок с первого чтения продлится в течение 15 дней.

О дате голосования ещё рано говорить. Всё должно идти последовательно, первое, второе, третье чтение, рассмотрение Советом Федерации, — цитирует Крашенинникова «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, ГД РФ разработает процедуру всероссийского голосования по поправкам в Конституцию совместно с Центральной избирательной комиссией.