В ГД утвердили кандидата на пост посла РФ в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/602f8db2-8185-11eb-91a9-96000091f725_660.jpg Евгений Лукьянов Фото: МИД России

Думский комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками утвердил кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла России в Белоруссии.

Лукьянов должен сменить в этой должности Дмитрия Мезенцева. На протяжении последних четырёх лет он работает в качестве чрезвычайного и полномочного посла РФ в Латвии. На заседании комитета кандидатуру Лукьянова представлял замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

У каждого посла есть свой срок, который определяет президент. Значит, президент решил таким образом, — сказал он «Интерфаксу», комментируя решение о переводе Лукьянова на новую работу.

О том, что Москва готовится заменить посла в Белоруссии, стало известно в конце февраля. Как писал NEWS.ru, решение о новом переводе дипломата было принято исходя из его опыта работы в Совете безопасности и банковской сфере.

За последние три года Россия уже в третий раз меняет посла в Минске. До Мезенцева этот пост занимал Михаил Бабич.