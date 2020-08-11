В ГД сообщили, что пропавший в Белоруссии журналист «Медузы» жив

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Глава комитета Государственной думы по СМИ Александр Хинштейн заявил, что корреспондент «Мездузы» Максим Солопов, пропавший после задержания на акции протеста в Минске, жив.

Солопова жёстко задержали на акции протеста в Минске 9 августа. С тех пор редакция не может выйти с ним на связь.

С 9 августа в Белоруссии проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов, в числе которых оказались и российские журналисты. Трое из них — сотрудники телеканала «Дождь» Василий Полонский, Владимир Роменский и Николай Антипов — уже вернулись на родину.

Среди задержанных также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, сотрудник «Sputnik Беларусь» Евгений Олейник, военкор и основатель проекта WarGonzo Семён Пегов. Кроме того, в Минске пропали корреспондент российского издания Znak.com Никита Телиженко и журналист «Медузы» Максим Солопов.

Ранее NEWS.ru писал, что четверо представителей СМИ освобождены и в настоящее время направляются в Россию в сопровождении дипломата.