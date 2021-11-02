В ГД санкции Зеленского против России назвали пиаром

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий назвал пиаром и размахиванием кулаками после драки новые санкции президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что для крымчан эти действия уже ничего не изменят. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

Всё это театральное действие больше напоминает размахивание кулаками после драки. Но в Киеве, похоже, полагают, что для политического пиара хороши все средства, — написал Слуцкий.

Он подчеркнул, что сколько бы Украина не пыталась оспорить решение жителей полуострова, называя его «российской аннексией», это уже ничего не изменит.

Полуостров живёт вот уже восьмой год по российским законам и полностью интегрирован в правовое поле РФ. Никакими указами президента Украины этого не изменить, — добавил политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие новый пакет санкций в отношении России. Ограничительные меры касаются около 140 физических и 50 юридических лиц.