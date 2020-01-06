https://static.news.ru/photo/982794ae-309a-11ea-9e65-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрит высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского на Красной площади в воскресенье, 5 января.

Жириновский, гуляя по ярмаркам у ГУМа, решил провести необычную акцию. Политик начал раздавать деньги прохожим. По его словам, все должны получать подарки, гулять на свежем воздухе и улыбаться.

Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе появятся все 13 (января — прим. NEWS.ru), — сказал РИА Новости глава комиссии Отари Аршба.

Ранее Жириновский выступил с инициативой сократить срок полномочий президента России с шести до пяти лет, писал NEWS.ru.