Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрит высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского на Красной площади в воскресенье, 5 января.
Жириновский, гуляя по ярмаркам у ГУМа, решил провести необычную акцию. Политик начал раздавать деньги прохожим. По его словам, все должны получать подарки, гулять на свежем воздухе и улыбаться.
Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе появятся все 13 (января — прим. NEWS.ru), — сказал РИА Новости глава комиссии Отари Аршба.
Ранее Жириновский выступил с инициативой сократить срок полномочий президента России с шести до пяти лет, писал NEWS.ru.
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