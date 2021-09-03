В ГД рассказали о войне НАТО с Россией «чужими руками»

Заявление экс-сотрудника Пентагона Дэниэла Гуре о подготовке НАТО к войне с Россией в Восточной Европе является голословным, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Шерин. Другой вопрос, отметил парламентарий, что делать с «огромным количеством» частных военных компаний (ЧВК) и регулярных частей США, покинувших Афганистан. Собеседник отметил, что сотрудники ЧВК «зарабатывают и живут» участием в вооружённых конфликтах. Он не исключил, что США попытаются противостоять РФ «чужими руками».

Шерин подчеркнул, что прошедших через горячие точки американцев сложно встроить в мирную жизнь США из-за психических особенностей, сформированных именно «благодаря» участию в подобных операциях. Так что Белому дому и всей оборонной машине Вашингтона нужен военный конфликт, заявил спикер.

Американцам очень нужен военный конфликт, не исключён вариант раскачивать Центральную Азию через конфликты на границе с Афганистаном, раскачивать лодку на направлении Украина — Россия, будут пытаться воевать с Россией чужими руками украинских националистов, которых могут поддержать польские подразделения или ЧВК. Куда-то надо перемещать американскую армию и ЧВК, — резюмировал Шерин.

Накануне Гуре заявил , что ускоренная модернизация Вооружённых сил РФ говорит о нарастающей военной угрозе со стороны Кремля, что должно побудить НАТО серьёзно укрепить оборонительный потенциал в Восточной Европе. По его словам, РФ «предпринимает „общегосударственное“ наступление на Альянс».

Ранее Шерин отметил в беседе с NEWS.ru, что Украина фактически является «абсолютным членом НАТО», только юридически это не оформлено. Он добавил, что Киев и так сотрудничает с Вашингтоном, получает от него материальную помощь и вооружение, а войска соседнего государства могут проводить совместные учения с коллегами — членами Альянса.