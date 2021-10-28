В ГД призвали отреагировать на приговор журналисту Алексееву в Латвии

Приговор оппозиционному русскоязычному журналисту Юрию Алексееву в Латвии в один год и два месяца лишения свободы является несправедливым и совершенно фиктивным. Его преследуют за «оппозиционную» точку зрения действующей власти, дело Алексеева сфабриковано. Об этом заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. Она считает, что международная общественность должна выступить против приговора, а Россия — продумать ответ на произошедшее.

Бутина напомнила, что в его уголовном деле было огромное количество странностей. Например, человек не владеет оружием, но у него нашли патроны, кроме того, детские фотографии были признаны порнографией.

Человека не только привлекли к уголовной ответственности просто за несогласие с позицией властей, его вдобавок опорочили как профессионала, как человека с добрым именем, пытаются сделать из него злобного преступника, — отметила Бутина.

По её словам, международная общественность и прежде всего журналисты должны выступить против приговора. Депутат Госдумы подчеркнула, что это приговор не только Алексееву, но и всем СМИ на Западе, которые теперь можно преследовать по таким сфабрикованным делам. Бутина отметила, что ответ со стороны Москвы должен последовать, поскольку в российской Конституции есть пункт о защите прав соотечественников.

Тщательно нужно продумать меры [ответа]. Как минимум выразить протест, направив соответствующую ноту <...>. Мы не будем преследовать журналистов, как их преследуют в Прибалтике. Это не подход, который должна демонстрировать Россия. В отношении латвийских властей существуют варианты каких-то санкций, нужно продумывать варианты, но я не думаю, что зеркальные меры приемлемы, — сказала депутат Госдумы.

29 октября Пардаугавский суд Риги приговорил оппозиционного русскоязычного журналиста Юрия Алексеева к одному году и двум месяцам лишения свободы. Его задержали в Латвии в ноябре 2018 года. Уголовный процесс был возбуждён по двум статьям: деятельность, направленная против страны, и помощь иностранному государству в деятельности против Латвии. Причиной возбуждения дел стала публикация комментариев Алексеева, содержащих разжигание национальной розни. В ходе обыска у журналиста были обнаружены патроны и якобы детская порнография. Сам Алексеев утверждал, что патроны ему подкинули, а принятые за детскую порнографию снимки — фотографии его детей во время купания.