В Думе жёстко раскритиковали блокирование резолюции ООН по отмене санкций

Депутат Госдумы РФ от республики Крым Михаил Шеремет назвал решение западных стран заблокировать резолюцию Генассамблеи ООН по отмене антироссийских санкций, мешающих борьбе с коронавирусом, маразмом.
Маразм крепчает. Все это политическое интриганство и подковерные игры. Вместо спасения своих народов, совместного принятия правильных и поступательных шагов на благо всего мира они продолжают заниматься дешёвым политическим популизмом, — цитирует РИА Новости Шеремета.
Депутат также посоветовал западным странам отбросить «неуместные амбиции» для того, чтобы человечество объединилось против COVID-19.
Как ранее писал NEWS.ru, США, Великобритания, Украина, Евросоюз и Грузия не дали Генассамблее ООН принять проект резолюции России по снятию односторонних санкций в рамках борьбы с коронавирусом.
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