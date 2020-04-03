В Думе жёстко раскритиковали блокирование резолюции ООН по отмене санкций

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Россиянам при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации запрещено распространять недостоверную информацию об этом, говорится в правилах поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС. Их опубликовали 3 апреля.

При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации гражданам запрещается распространять заведомо недостоверную информацию об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, — говорится в постановлении премьер-министр РФ Михаила Мишустина. Ранее на...