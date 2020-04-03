Политика

В Думе жёстко раскритиковали блокирование резолюции ООН по отмене санкций

16:19, 03 апреля 2020
Михаил Шеремет Михаил Шеремет Фото: krym.er.ru

Депутат Госдумы РФ от республики Крым Михаил Шеремет назвал решение западных стран заблокировать резолюцию Генассамблеи ООН по отмене антироссийских санкций, мешающих борьбе с коронавирусом, маразмом.

Маразм крепчает. Все это политическое интриганство и подковерные игры. Вместо спасения своих народов, совместного принятия правильных и поступательных шагов на благо всего мира они продолжают заниматься дешёвым политическим популизмом, — цитирует РИА Новости Шеремета.

Депутат также посоветовал западным странам отбросить «неуместные амбиции» для того, чтобы человечество объединилось против COVID-19.

Как ранее писал NEWS.ru, США, Великобритания, Украина, Евросоюз и Грузия не дали Генассамблее ООН принять проект резолюции России по снятию односторонних санкций в рамках борьбы с коронавирусом.

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