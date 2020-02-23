https://static.news.ru/photo/b7a6cdc6-566b-11ea-952a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп, призвавший Россию и Украину восстановить отношения, ошибается. Таким образом депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление американского политика.

По словам депутата, Россия никогда не ссорилась с Украиной.

Мы не подвергали оскорблениям её народ и культуру, мы всегда говорили, что наши страны братские, — пояснил Бальбек в разговоре с RT.

При этом он надеется, что позицию американского президента не станут подвергать жёсткой критике в западном мире, а с вниманием прислушаются и дадут двум странам снова начать дружеский диалог.

Ранее NEWS.ru писал о том, что некоторые элитарные силы США хотят «половить рыбку в мутной воде» и пользуются в этих целях нестабильностью в странах Ближнего Востока, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.