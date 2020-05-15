В ГД назвали безумием санкции Украины против МГУ

https://static.news.ru/photo/7f5428d6-4c59-11ea-ba61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look Press

Первый зампред комитета ГД по культура Елена Драпеко назвала украинские санкции против Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова «совершенным безумием».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, по которому вводятся санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России.

Я думаю, что это совершенное безумие. То есть Украина отрезает себя абсолютно от культурных связей, которые возникали на протяжении столетий и подпитывали украинскую культуру прежде всего, — отметила депутат.

По её словам, Россия не будет отвечать Украине зеркальными мерами. Российская сторона заинтересована в самом широком круге общения со всеми учёными. Она считает, что украинский лидер, расписавшись в подобном документе, лишний раз продемонстрировал свою некомпетентность и «зловредность», которые наносят вред Украине, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Министерство иностранных дел Украины выступило против отмены антироссийских санкций. Ведомство назвало их ключевым инструментом по обузданию страны-агрессора.