https://static.news.ru/photo/5032bf48-5700-11ea-9edf-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американским властям следует прекратить поддержку мифа о российской агрессии на Украине и перестать подталкивать Киев к «торговле русофобией». Об этом глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий написал в Twitter.

Высказывания президента США Дональда Трампа о желании «примирения» между РФ и Украиной парламентарий назвал «очередной хорошей миной перед журналистами». При этом он напомнил, что слова американского лидера неоднократно расходились с делами.

О надежде на примирение между Москвой и Киевом Трамп заявил во время встречи с представителями СМИ в Белом доме. Он отметил, что это стало бы важным событием для всего мира.

Ранее NEWS.ru писал, что слова Трампа прокомментировал российский сенатор Константин Косачев. По его мнению, разногласия между РФ и Украиной могут быть преодолены, если Запад перестанет поддерживать «партию войны» в Киеве.