В ГД призвали снять возрастной лимит для служащих, назначаемых президентом

https://static.news.ru/photo/8d0178ac-6aa4-11eb-ab55-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возрастные ограничения для государственных служащих, назначаемых президентом РФ, должны быть сняты. С такой рекомендацией к Госдуме выступил комитет палаты по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

В январе соответствующий законопроект внёс президент Владимир Путин. Во вторник, 9 февраля, комитет выступил в поддержку документа, рекомендовав нижней палате российского парламента принять его в первом чтении.

На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время предельный возраст для лиц, занимающих посты на государственной гражданской службе, составляет 65 лет. Возможно продление срока до 70 лет, если служащий занимает руководящую должность. В сопроводительных материалах уточняется, что в отдельных случаях может появляться необходимость продления срока службы руководителям, являющимся наиболее опытными и квалифицированными.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме предлагают повысить минимальный размер оплаты труда в ближайшее время до 25 тысяч рублей, а позднее и до 60 тысяч. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.