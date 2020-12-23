Позволяющий Путину вновь баллотироваться закон принят в первом чтении

https://static.news.ru/photo/ae222e2c-4507-11eb-9233-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Депутаты Государственной думы в среду, 23 декабря, в первом чтении приняли законопроект, согласно которому действующий национальный лидер Владимир Путин снова может выдвигать свою кандидатуру на будущих президентских выборах в России.

В роли авторов инициативы выступили Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова. Также внесением правовой нормы на рассмотрение в ГД занимался член Совфеда Андрей Клишас.

Летом в России были приняты поправки в Конституцию страны. Одно из новых положений в Основной закон касалось так называемого обнуления, то есть отказа от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина, дающего ему возможность вновь баллотироваться на пост главы государства.

Сам законопроект, позволяющий действующему лидеру вновь баллотироваться в президенты, был 22 декабря одобрен комитетом Госдумы по контролю и регламенту. На следующий день правовую норму приняли в первом чтении. С учётом новых положений в Конституции закон позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента РФ ещё два срока, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, в ходе большой пресс-конференции Путин заявил, что ещё не принял решение о своём участии в выборах 2024 года. Президент отметил, что получил формальное разрешение баллотироваться от народа. Также он подчеркнул, что всё, что было сделано в рамках внесения поправок в Конституцию РФ, необходимо оценивать с точки зрения того, принесёт ли это благо государству.