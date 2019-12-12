https://static.news.ru/photo/5c75af44-1cfa-11ea-864a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы предлагают ввести административную ответственность за обучение на зарубежных курсах некоммерческих организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. С такой инициативой выступила думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России.

Мы поддержали инициативу о том, чтобы ввести административную ответственность [для граждан РФ] за участие в мероприятиях, которые проводятся за границей этими организациями, — сказал журналистам глава комиссии Василий Пискарёв.

Депутат подчеркнул, что в поддержку этой идеи высказались также присутствовавшие на заседании комиссии представители прокуратуры и Минюста.

У нас есть административная и уголовная ответственность, если события происходят в России, но учитывая, что ответственности за обучение в этих центрах за границей не предусмотрено, все они перекочевали из России за границу, — пояснил парламентарий.

По его словам, на заседании комиссии в качестве примера стран, где организуются такие курсы, назывались прибалтийские страны, Финляндия и Чехия.

Потом те, кто прошёл обучение, приезжают сюда и начинают организовывать здесь протестные акции, пропагандировать наркотики, вовлекать несовершеннолетних [в протестную деятельность], — добавил Пискарёв.

Комиссию по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ создали в нижней палате парламента после акций протеста, пошедших летом в Москве. Люди вышли на улицы в поддержку независимых кандидатов, которых не допустили до выборов в Мосгордуму.

Ранее на заседании комиссии депутаты обсуждали попытки, как они считают, более 50 иностранных организаций и физических лиц повлиять на внутреннюю политику в субъектах РФ. По мнению Пискарёва, основной интерес, который преследуют иностранцы — создание «баз по подготовке лидеров протеста».