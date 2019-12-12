Депутаты Госдумы предлагают ввести административную ответственность за обучение на зарубежных курсах некоммерческих организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. С такой инициативой выступила думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России.
Мы поддержали инициативу о том, чтобы ввести административную ответственность [для граждан РФ] за участие в мероприятиях, которые проводятся за границей этими организациями, — сказал журналистам глава комиссии Василий Пискарёв.
Депутат подчеркнул, что в поддержку этой идеи высказались также присутствовавшие на заседании комиссии представители прокуратуры и Минюста.
У нас есть административная и уголовная ответственность, если события происходят в России, но учитывая, что ответственности за обучение в этих центрах за границей не предусмотрено, все они перекочевали из России за границу, — пояснил парламентарий.
По его словам, на заседании комиссии в качестве примера стран, где организуются такие курсы, назывались прибалтийские страны, Финляндия и Чехия.
Потом те, кто прошёл обучение, приезжают сюда и начинают организовывать здесь протестные акции, пропагандировать наркотики, вовлекать несовершеннолетних [в протестную деятельность], — добавил Пискарёв.
Комиссию по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ создали в нижней палате парламента после акций протеста, пошедших летом в Москве. Люди вышли на улицы в поддержку независимых кандидатов, которых не допустили до выборов в Мосгордуму.
Ранее на заседании комиссии депутаты обсуждали попытки, как они считают, более 50 иностранных организаций и физических лиц повлиять на внутреннюю политику в субъектах РФ. По мнению Пискарёва, основной интерес, который преследуют иностранцы — создание «баз по подготовке лидеров протеста».
Президент России Владимир Путин 2 декабря
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен