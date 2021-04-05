В ГД посмеялись над словами украинского министра о «форпосте НАТО»

https://static.news.ru/photo/b2065e5a-9615-11eb-8ead-96000091f725_660.jpg Руслан Бальбек Фото: duma.gov.ru

Слова министра обороны Украины Андрея Тарана о том, что страна является «мощных форпостом на восточном фланге» НАТО, прокомментировал депутат Госдумы Руслан Бальбек. Он поиронизировал по поводу важности Украины для Альянса, а также предположил, что Киев таким образом хочет выпросить финансовую помощь.

Кем Украина за последние семь лет только ни была: и спасителем цивилизации, и оплотом свободы, и светочем демократии. Теперь и министр обороны взял слово — форпост НАТО. Конечно, куда уж Альянсу без Украины, только пропадать, — цитирует парламентария РИА Новости.

По мнению Бальбека, слова Тарана могут быть намёком НАТО, чтобы блок взял на содержание свой «форпост». Однако Киев вряд ли дождётся финансовой поддержки, поскольку в Альянсе «хорошо деньги считают», полагает депутат.

Ранее NEWS.ru писал, что в Объединённом командовании сухопутных войск НАТО (LANDCOM) назвали Украину ценным партнёром. Там отметили, что республика стала первой страной, принявшей участие в Силах реагирования Альянса. Кроме того, было упомянуто, что в штабе LANDCOM работает один из офицеров ВСУ.