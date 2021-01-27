В ГД поддержали ратификацию соглашения о продлении ДСНВ

https://static.news.ru/photo/dbb413e4-6084-11eb-912e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профильные комитеты Госдумы поддержали законопроект президента Владимира Путина о ратификации соглашения о продлении срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

В комитетах по обороне и международным делам порекомендовали нижней палате российского парламента рассмотреть законопроект первым пунктом повестки пленарного заседания 27 января и принять его, передаёт ТАСС.

Ранее стало известно, что Россия и США договорились о продлении соглашения на пять лет — до 5 февраля 2026 года. В МИД РФ отметили, что договор будет продлён на условиях Москвы — без каких-либо дополнений и «довесков».

Москва и Вашингтон подписали ДСНВ в 2010 году. Стороны условились начать сокращение стратегических наступательных арсеналов до ключевых значений. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года. Путин отметил, что продление договора отвечает российским интересам, позволяет сохранить прозрачность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США. Время, которое удастся выиграть при заключении этого соглашения, можно использовать для двухсторонних переговоров о дальнейшем контроле над вооружениями.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин поручил МИД РФ обсудить с представителями США продление ДСНВ. Согласно его распоряжению, после достижения договорённости российское внешнеполитическое ведомство должно обеспечить заключение договора.