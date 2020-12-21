В ГД ответили на слова Зеленского о российской вакцине от COVID-19

https://static.news.ru/photo/18ae49de-42c3-11eb-a509-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Слова президента Украины Владимира Зеленского о невозможности объяснить согражданам, которые хотят привиться российской вакциной от коронавируса, почему Киев не может её использовать, прокомментировал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Он отметил, что получение Украиной российского препарата могло бы стать началом улучшения отношений между Киевом и Москвой. Однако пойти на это Зеленскому мешают политические обязательства. При этом он не может прямо сказать украинцам, что использование российской вакцины не будет понято как «местным истеблишментом», так и Западом.

По словам Бальбека, украинский народ в такой ситуации становится «максимально пострадавшей стороной», сообщает RT.

О невозможности объяснить украинцам отказ от российской вакцины Зеленский сказал в интервью изданию The New York Times. Он отметил, что готовится к информационной войне по этому поводу. Кроме того, украинский лидер посетовал, что президент США Дональд Трамп запрещает экспорт американской вакцины.

Как писал NEWS.ru, в начале октября глава политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук попросил российского лидера Владимира Путина рассмотреть вариант поставок вакцины в его страну. Тот ответил, что РФ готова к такой работе, но предварительно необходимо обсудить данный вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от Киева.