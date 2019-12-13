https://static.news.ru/photo/6b7989e4-1dd5-11ea-8c30-fa163e074e61_660.jpg Фото: naftogaz.com

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских подтвердил заявление исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко о том, что Москва и Киев предварительно договорились о транзите газа.

Сейчас, к счастью, ситуация сдвинулась, обсуждается возможность контракта, — рассказал политик в интервью RT.

По его словам, украинская сторона убрала политизацию данного вопроса и перешла к обсуждению рыночных отношений, что сдвинуло разговор с мёртвой точки. Он подчеркнул, что стороны должны двигаться дальше, так как это может быть взаимовыгодно.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский ответил на шутку российского коллеги Владимира Путина, который, говоря о перспективах заключения транзитного контракта, процитировал стишок: «А у нас в квартире газ, а у вас?.. И у вас есть и будет». «А у нас газопровод. И в этом баланс», — ответил украинский президент.