https://static.news.ru/photo/dcc1f906-1d85-11ea-add0-fa163e074e61_660.jpg Андрей Красов Фото: duma.gov.ru

Испытания США ракеты, запрещённой Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), на создание которой ушло девять месяцев, говорит о том, что Вашингтон нарушал положения договора, так как за такой срок нельзя создать ракету.

Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Нельзя ракету с нуля создать за девять месяцев и испытывать. Нет такой возможности. Есть производственные циклы. И чтобы от теории перейти к практике нужны года, а не девять месяцев, — сказал он РИА Новости.

Красов подчеркнул, что Россия призывает США вернуться к соблюдению Договора.

В августе США успешно испытали крылатую ракету, ранее запрещённую договором РСМД. В Москве предупреждали, что на разработку таких ракет ответят зеркально.

ДРСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал глава России Владимир Путин. 2 августа по инициативе США соглашение расторгли.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном испытании ракеты, которая ранее была запрещена ДРСМД. Её запустили с калифорнийской авиабазы «Ванденберг».