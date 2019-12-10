https://static.news.ru/photo/ed63ef20-1b3d-11ea-9da9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя итоги переговоров в «нормандском формате», сравнил отношения РФ и Украины с тающим айсбергом.

Если представить российско-украинские отношения в виде айсберга, то с сегодняшнего дня он начал таять, — отметил политик в интервью RT.

По его словам, между братскими народами не может быть вражды. Он выразил надежду на то, что у пленных с обеих сторон есть шанс вернуться домой к Новому году.

Ранее NEWS.ru писал о том, что лидеры стран «нормандской четвёрки» договорились об обмене пленными в формате «всех на всех».