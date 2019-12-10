Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя итоги переговоров в «нормандском формате», сравнил отношения РФ и Украины с тающим айсбергом.
Если представить российско-украинские отношения в виде айсберга, то с сегодняшнего дня он начал таять, —
отметилполитик в интервью RT.
По его словам, между братскими народами не может быть вражды. Он выразил надежду на то, что у пленных с обеих сторон есть шанс вернуться домой к Новому году.
Ранее NEWS.ru писал о том, что лидеры стран «нормандской четвёрки» договорились об обмене пленными в формате «всех на всех».
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