В ГД оценили возможную высылку дипломатов РФ из Литвы

https://static.news.ru/photo/89e44730-a370-11eb-b1d5-96000091f725_660.jpg Фото: Natalya Loginova/Russian Look

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявления Литвы о возможной высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. По его словам, это является частью единого сценария, навязанного странам Восточной Европы извне, передаёт РИА Новости.

Я думаю, что это часть одного антироссийского сценария, который навязывают странам Восточной Европы извне. Очевидно, что эта провокация <...> не имеет за собой ни малейших разумных оснований, — сказал Морозов.

Он напомнил, что согласно заявлениям Праги, высылка дипломатов РФ связана с трагическими событиями 2014 года в деревне Врбетице (взрыв на складе боеприпасов). Член комитета ГД выразил недоумение относительно того, что чешские власти решили выразить «свой протест» только спустя семь лет после инцидента.

Никак не реагировали на возможную причастность российских дипломатов. Поэтому в данной ситуации очевидно, что солидарность проявлять не с чем, — добавил депутат.

Морозов уточнил, что Литва хочет поддержать только навязанный Чехии антироссийский сценарий. По его словам, стране стоит честно признаться, что её власти хотят «дестабилизировать взаимоотношения с Россией». Тем не менее в Литве так не хотят говорить, потому что граждане страны наоборот желают развивать добрососедские отношения с РФ. Однако, заметил депутат, прозападные элиты навязывают этим государствам недружественную повестку дня в отношении Российской Федерации.

Хочется верить, что до такого абсурда наши коллеги из Восточной Европы не дойдут и всё-таки разум восторжествует, нужно верить фактам, а не домыслам, — резюмировал член комитета ГД.

Ранее главный советник литовского президента по внешней политике Аста Скайсгирите заявила, что Литва вместе с союзниками обсуждает возможность выразить солидарность с Чехией и выслать из страны российских дипломатов якобы в ответ на недружественные действия Москвы. Она подчеркнула, что глава государства Гитанас Науседа полностью поддерживает усилия Чехии, которые направлены на сокращение присутствия зарубежной разведки на территории государства — члена НАТО.