Депутат оценил статьи в СМИ о возможных жертвах при вторжении РФ на Украину

Замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров заявил RT, что США ради решения своих геополитических задач делают всё возможное, чтобы военный конфликт между РФ и Украиной стал реальностью. Вашингтон думает только о решении своих геополитических задач. Так парламентарий прокомментировал публикации в ряде американских СМИ о количестве жертв в случае войны между Москвой и Киевом.

Они делают всё возможное для того, чтобы разгорелся новый конфликт, который в первую очередь выгоден им. Все те жертвы, о которых говорят СМИ, наверное, такой сценарий предполагают непосредственно руководители Пентагона и Белого дом, — сказал парламентарий.

По его словам, США ведут гибридную войну, используя Украину в качестве инструмента для воздействия и давления на Россию.

Ранее издание The Washington Post написало о том, что Россия почти завершила подготовку к возможному вторжению на Украину. По данным издания, к границе стянуто около 70% от необходимого числа российских военнослужащих. Кроме того, у РФ в Чёрном море базируется несколько десятков кораблей, которые могут наносить удары по побережью соседней страны.

The New York Times ранее сообщило, что отдельные подразделения Вооружённых сил (ВС) России находятся на финальной стадии готовности к возможному началу боевых действий против Украины. На снимках из космоса, якобы сделанных над Крымом, изображены скопления военной техники и военные палаточные лагеря.

Аналитики утверждают, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной, а также развёртывать дополнительные батальоны, отмечало издание.

Агентство Reuters оценило предполагаемые потери в войне между Россией и Украиной в 85 тысяч человек. При этом потери военных РФ составят 3–10 тысяч, украинских — 5–25 тысяч.