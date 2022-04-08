18+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

В ГД оценили шансы на референдумы в ЛНР и ДНР о присоединении к России

Депутат Госдумы Водолацкий: в ЛНР и ДНР могут пройти референдумы о воссоединении с Россией
06:23, 10 апреля 2022
В ГД оценили шансы на референдумы в ЛНР и ДНР о присоединении к России Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что допускает проведение в ЛНР и ДНР референдумов о вхождении в состав России. Однако, по его словам, сначала республики должны освободить свою территорию от нацистов и восстановить инфраструктуру, сообщает URA.RU.

Нужно восстановить дееспособную власть, социальные службы, разработать новые программы обучения детей, которым мозги промывали восемь лет, начать восстановление инфраструктуры, жилья, социальных объектов, и только после этого можно объявлять референдумы, — подчеркнул депутат.

Водолацкий считает, что с референдумами не следует спешить. При этом он выразил уверенность, что за воссоединение с Россией готовы отдать голоса 99,9% жителей ЛНР и ДНР.

Ранее стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин 29 марта заявил о сроках рассмотрения вопроса о вхождении республики в состав России. По его словам, это произойдёт после освобождения всей республики.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео