В ГД оценили шансы на референдумы в ЛНР и ДНР о присоединении к России

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что допускает проведение в ЛНР и ДНР референдумов о вхождении в состав России. Однако, по его словам, сначала республики должны освободить свою территорию от нацистов и восстановить инфраструктуру, сообщает URA.RU.

Нужно восстановить дееспособную власть, социальные службы, разработать новые программы обучения детей, которым мозги промывали восемь лет, начать восстановление инфраструктуры, жилья, социальных объектов, и только после этого можно объявлять референдумы, — подчеркнул депутат.

Водолацкий считает, что с референдумами не следует спешить. При этом он выразил уверенность, что за воссоединение с Россией готовы отдать голоса 99,9% жителей ЛНР и ДНР.

Ранее стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин 29 марта заявил о сроках рассмотрения вопроса о вхождении республики в состав России. По его словам, это произойдёт после освобождения всей республики.