В ГД оценили шансы на референдумы в ЛНР и ДНР о присоединении к России
Депутат Госдумы Водолацкий: в ЛНР и ДНР могут пройти референдумы о воссоединении с Россией
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:23, 10 апреля 2022
Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press
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Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что допускает проведение в ЛНР и ДНР референдумов о вхождении в состав России. Однако, по его словам, сначала республики должны освободить свою территорию от нацистов и восстановить инфраструктуру, сообщает URA.RU.
Нужно восстановить дееспособную власть, социальные службы, разработать новые программы обучения детей, которым мозги промывали восемь лет, начать восстановление инфраструктуры, жилья, социальных объектов, и только после этого можно объявлять референдумы, — подчеркнул депутат.
Водолацкий считает, что с референдумами не следует спешить. При этом он выразил уверенность, что за воссоединение с Россией готовы отдать голоса 99,9% жителей ЛНР и ДНР.
Ранее стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин 29 марта заявил о сроках рассмотрения вопроса о вхождении республики в состав России. По его словам, это произойдёт после освобождения всей республики.