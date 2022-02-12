В ГД оценили публикации в западных СМИ дат «вторжения» на Украину

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал в своём Telegram-канале сообщения зарубежных СМИ, в которых называются конкретные даты «российского вторжения» на Украину. Он поинтересовался, какое оправдание придумают в США, когда станет ясно, что данные публикации — очередной фейк.

Слуцкий отметил, что агентство Bloomberg и издание Politico продолжают работать в жанре «фейк на выходных». И если первое в своём сообщении сослалось на неназванные источники, то второе — на президента США Джо Байдена.

Интересно, чем будет оправдываться Вашингтон, когда и в этот раз ничего не произойдёт, если, конечно, украинские сателлиты США не пойдут на откровенную провокацию, — написал парламентарий.

Он напомнил, что российская сторона неоднократно заявляла об отсутствии планов по вторжению на территорию соседней страны.

Депутат предположил, что в США стремятся «разжечь пожар на третьей территории» для решения собственных проблем, а также оправдания бегства из Афганистана. Он предупредил, что в случае с Россией реализовать сценарий «маленькой победоносной войны» не получится.

Ранее агентство Bloomberg назвало датой «вторжения» РФ на Украину 15 февраля. Politico, в свою очередь, сообщило, что это произойдёт 16 февраля. При этом указало, что эту дату назвал союзникам в Европе президент США Джо Байден. Однако в ЕС отнеслись к этому скептически.

Публикации прокомментировал первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, США очень хотят войны между Украиной и Россией, чтобы изолировать последнюю и ввести «драконовские санкции».