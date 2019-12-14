Фото: Григорий Чертов/РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев назвал правильным предложение президента Владимир Путина о введении почётного звания «Город трудовой доблести».

К сожалению, уходит поколение участников Великой Отечественной войны, но ещё [есть] большое количество тружеников тыла. Тех, кто зачастую подростками, детьми, работая на заводах, работая по 12 часов, обеспечивали и ковали победу, — передаёт слова Исаева телеканал «360».

Он отметил, что в первые месяцы войны целый ряд городов «существовал» заводами по производству военной техники. Например, Ижевск, который вооружал советскую армию.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о создании в стране почётного звания «Город трудовой доблести».

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