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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области Сергея Левченко. По её мнению, за решением сложить с себя полномочия главы региона стоит его оценка своей деятельности и работы подчинённых при ликвидации последствий разрушительного паводка в регионе.

Профессионализм, дееспособность любой команды, в том числе региональной, проявляется в чрезвычайных ситуациях. К большому сожалению, региональная команда не справилась. Не было оперативных решений, не было нужного контакта с людьми, с...