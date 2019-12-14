https://static.news.ru/photo/2020fa9a-1e7a-11ea-80fe-fa163e074e61_660.jpgФото: Григорий Чертов/РИА Новости
Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев назвал правильным предложение президента Владимир Путина о введении почётного звания «Город трудовой доблести».
К сожалению, уходит поколение участников Великой Отечественной войны, но ещё[есть]большое количество тружеников тыла. Тех, кто зачастую подростками, детьми, работая на заводах, работая по 12 часов, обеспечивали и ковали победу, — передаёт слова Исаева телеканал «360».
Он отметил, что в первые месяцы войны целый ряд городов «существовал» заводами по производству военной техники. Например, Ижевск, который вооружал советскую армию.
Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о создании в стране почётного звания «Город трудовой доблести».