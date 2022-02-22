В ГД объяснили, почему Трамп назвал признание ЛДНР гениальным ходом Путина

Депутат Госдумы Мария Бутина в разговоре с NEWS.ru заявила, что сдержанно относится к заявлению экс-президента США Дональда Трампа, который назвал гениальным решение лидера РФ Владимира Путина признать независимость Луганской и Донецкой народных республик. Парламентарий отметила, что бывший руководитель Штатов таким образом «играет на повестке, оппозиционной» действующему главе США Джо Байдену. Спикер также подчеркнула, что в целом согласна с Трампом.

К позиции Трампа отношусь очень сдержанно. Как показывает практика, его слова и действия друг с другом, как правило, не сочетаются. Поэтому, естественно, сейчас он играет на повестке, оппозиционной Байдену. Поэтому, мне кажется, здесь нужно проявлять осторожность. А по сути дела с его словами я согласна. Это действительно гениальный ход — признание независимости ЛНР и ДНР, — рассказала Бутина.

Путин, признавший ДНР и ЛНР, объявил большую часть Украины независимой. Это очень разумное и гениальное решение, заявил Трамп в интервью американскому подкасту The Clay Travis and Buck Sexton Show. Политик назвал РФ самой мощной миротворческой силой в регионе.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что против РФ будут введены новые санкции, которые коснутся суверенного долга России, российских элит и двух банков.

По мнению Байдена, Россия «отрезала от Украины большой кусок» и продолжила такие действия. США не имеют никакого желания сражаться с РФ, но хотят донести, что будут защищать каждый дюйм территории НАТО, уточнил американский лидер. Он добавил, что Вашингтон тесно сотрудничает с Германией, которая пообещала не сертифицировать «Северный поток — 2». По мнению Байдена, Россия «отрезала от Украины большой кусок» и сегодня продолжила такие действия. США не имеют никакого желания сражаться с РФ, но хотят донести, что будут защищать каждый дюйм территории НАТО, уточнил американский лидер.

Президент США пообещал, что Штаты продолжат свою помощь Украине в сфере обороны и укрепят своё присутствие в Балтии. Хозяин Белого дома при этом признал, что санкции против РФ ударят по США, но пообещал защищать американскую экономику.