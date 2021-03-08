В ГД назвали ударом по демократии закрытие телеканалов на Украине

https://static.news.ru/photo/c29999ba-8005-11eb-8808-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа ответил на слова советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко о сильном ударе по России. По его словам, Киев своими действиями ставит под удар демократию.

Ударом и потрясением для России украинский чиновник назвал закрытие киевскими властями ряда оппозиционных телеканалов. Чепа, в свою очередь, отметил, что закрытые телеканалы пользовались популярностью у населения и служили для украинцев источником альтернативной точки зрения по многим вопросам, поэтому и прекращение их вещания вызвало недовольство у населения страны.

Сложно сказать, что это удар по России, — это удар по демократии, которая и так отсутствует на Украине, — цитирует парламентария RT.

С ним согласен депутат Госдумы Руслан Бальбек. Он отметил, что закрытием телеканалов украинские власти дали понять, что для них не существует альтернативных мнений. Кроме того, по его мнению, официальный Киев пугает усиление оппозиции, которая может улучшить отношения с Москвой, если придёт к власти.

А вот хвалёная украинская свобода слова получила хлёсткую пощёчину от президента, — добавил он.

В начале февраля украинский лидер Владимир Зеленский ввёл своим указом в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о пятилетних санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Они принадлежат депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку. Этот указ лишает каналы доступа к эфирным частотам, теперь они могут работать только в Сети.

Как писал NEWS.ru, слова Поцелуйко прокомментировал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, чиновнику с такой фамилией следует поздравлять женщин с 8 Марта, «а не стучать кулачком в цыплячью грудь».