В ГД назвали «тупиковым» решение о расширении списка санкций против РФ

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Решение ЕС о расширении списка индивидуальных санкций в отношении граждан ЕС является тупиковым и неконструктивным. Для Евросоюза оно окажется бумерангом, который непременно аукнется. Такое мнение в разговоре с журналистами выразил депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет.

Ранее стало известно, что комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе одобрил без обсуждения предложение по расширению санкционного списка физических лиц и организаций, которые, по мнению Евросоюза, подрывают суверенитет и независимость Украины.

По словам Шеремета, данное решение — неконструктивное и тупиковое, обязательно аукнется ЕС. Как отметил депутат, именно страны Евросоюза несут ответственность за напряжённость и недружелюбную атмосферу на территории Европы. Государства ЕС, подчеркнул парламентарий, демонстрируют крайне опрометчивую политику в отношении России.

Шеремет заявил, что страны Евросоюза и Соединённые Штаты Америки стараются помешать процветанию и развитию РФ. Для этого они используют недемократичные методы.

Вместе того, чтобы сплотиться и совместными усилиями решать глобальные стратегические задачи, стоящие перед человечеством, западные страны продолжают заниматься развязыванием международного противостояния, — цитирует депутата РИА Новости.

Новые ограничительные антироссийские меры связаны со строительством Керченского моста. Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. На полуострове прошёл плебисцит по этому поводу. Мировое сообщество его не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины.

Крымский мост соединяет полуостров с материковой Россией. Его автомобильную часть открыли весной 2018 года, а железнодорожную — в декабре 2019-го.

Как ранее передавал NEWS.ru, силовым путём украинские власти не могут в настоящее время вернуть Крым. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.