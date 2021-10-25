В ГД назвали препятствия для обсуждения проекта отмены пенсионной реформы

Законопроект об отмене пенсионной реформы действительно внесли, но без заключения российского правительства, поэтому работу над ним продолжить нельзя, так как это нарушение ст. 104 Конституции РФ, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, председатель парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Таким образом он прокомментировал слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова, утверждающего , что власть задумалась над этой проблемой. Политика цитирует портал «Свободная пресса».

Как только заключение представят вместе с текстом законопроекта, тогда есть нормы, позволяющие, если это вопрос совместного ведения, направить в регионы, приступить к обсуждению на комитете [Госдумы], а потом выносить на обсуждение палаты, но так как нарушена процедура внесения, комитет сделать ничего не может, — подчеркнул политик.

Он добавил, что ЛДПР, которую он представляет в Госдуме, неоднократно предлагала множество поправок в пенсионную реформу, касающиеся снижения пенсионного возраста для отдельных категорий граждан, досрочного выхода на пенсию и включения в общий стаж, позволяющий досрочно выйти на пенсию, службы в армии по призыву.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что власти могут задуматься об отмене пенсионной реформы в России. Политик рассказал, что почти час общался с президентом России Владимиром Путиным и понял, что якобы «власть всерьёз задумалась над этой проблемой». Слова Зюганова приводит «Свободная пресса».

В апреле группа депутатов во глава с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым предложила отменить пенсионную реформу и запретить повышать пенсионныйй возраст до 2035 года. Законопроект был внесён в Госдуму. Правительство не поддержало этот документ. В октября прошлого года лидер справедливороссов заявлял, что пенсионная реформа в стране провалилась и следует вернуться в выплату пенсий из бюджета. Позже он предложил упростить назначение выплат от ПФР предпенсионерам.