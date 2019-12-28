Депутат Госдумы РФ Игорь Ананских назвал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко об энергетической зависимости Германии от России глупыми.
К сожалению, наши украинские друзья все время говорят об одном и том же. Надо понимать, что за долгие десятилетия никогда не было сбоев в поставках газа из России в Европу. Поэтому глупо говорить о какой-то энергетической зависимости, — передаёт слова Ананских RT.
Депутат также призвал власти Украины беспокоиться не о европейцах, а о своих гражданах.
Как ранее писал NEWS.ru, Вадим Пристайко предостерёг Германию и Францию от энергетической зависимости от России из-за строительства газопровода «Северный поток — 2».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен