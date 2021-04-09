В ГД напомнили министру обороны Германии о суверенитете России

https://static.news.ru/photo/a6e2a280-9acb-11eb-ad4e-96000091f725_660.jpg Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: HANNIBAL HANSCHKE/Reuters

В Госдуме РФ прокомментировали призыв главы Минобороны Германии Аннегреты Крамп-Карренбауэр к Москве объяснить передвижение войск РФ вблизи украинской границы. Член комитета по международным делам Елена Панина напомнила, что РФ — суверенное государство и не должна отчитываться перед кем-либо.

Россия является суверенным государством и не обязана отчитываться перед ними за какие бы ни было законные действия, осуществляемые на своей территории, — цитирует её РИА Новости.

Парламентарий добавила, что структурам НАТО следует винить в нехватке «прозрачности» в таких вопросах США. Она пояснила, что Вашингтон вышел из Договора по открытому небу (ДОН) и своим шагом вынудил к этому же Москву. С приходом к власти Джо Байдена Штаты «уничтожают даже гипотетическую возможность возвращения в договор» тем, что утилизируют самолёты, которые были задействованы в программе.

Ранее французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан призывал Москву как можно скорее разъяснить передвижение своих войск через прозрачные структуры, в частности, через ОБСЕ. Наряду с этим обеспокоенность скоплением российских сил в районе украинской границы выражали в США.

Как писал NEWS.ru, в Кремле заявили, что вооружённые силы РФ находятся там, где это признано руководством страны необходимым и целесообразным. При этом было подчёркнуто, что Россия никому не угрожала и не угрожает.