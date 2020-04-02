В ГА ООН заблокировали резолюцию РФ об отмене санкций

https://static.news.ru/photo/af35c468-f69d-11e9-a1e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

США, Великобритания, Украина, Евросоюз и Грузия не дали Генассамблее ООН принять проект резолюции России по снятию односторонних санкций в рамках борьбы с коронавирусом.

Сожалеем, что небольшая группа государств — апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв Генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами, — прокомментировали в российском постпредстве.

Предложенная декларация признавала за Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) лидирующую роль в борьбе с эпидемией. В тексте, в частности, говорилось о сотрудничестве стран между собой и с ВОЗ.

Также в письме говорится о том, что российская сторона хотела бы услышать логику и аргументы блокирования проекта от всех стран, кроме Украины и Грузии, так как «их аргументы, как обычно, надменные и политизированные, ничего не дадут для понимая большинства государств-членов», передаёт «Царьград».

Как ранее писал NEWS.ru, Организация Объединённых Наций (ООН) вновь испытывает серьёзные финансовые трудности из-за снижения уплаты взносов государствами-членами. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.