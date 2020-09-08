В G7 призвали привлечь РФ к ответственности после отравления Навального

https://static.news.ru/photo/b3151ffa-f20c-11ea-9748-fa163e074e61_660.jpgФото: Michael Kappeler/Global Look Press
Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» призывают привлечь Москву к ответственности в связи с отравлением политика Алексея Навального. Германия проинформировала партнёров по объединению о выводах немецких экспертов о воздействии на оппозиционера вещества из группы «Новичок».
Представители стран решительно осудили подтверждённое отравление и подчеркнули, что это наносит удар по политическому плюрализму и демократии в России, говорится в совместном заявлении, которое распространил Государственный департамент США.
Мы, главы МИД стран G7, призываем РФ в срочном порядке установить полную прозрачность относительно того, кто несёт ответственность за это ужасное отравление, и, учитывая обязательства РФ в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, привлечь виновных к ответственности, — передаёт ТАСС.
Утром 6 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в Германии видят много признаков причастности РФ к отравлению оппозиционного политика, поэтому российские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать обратное фактами. По мнению Мааса, если из Москвы продолжат звучать завуалированные заявления, то Германия будет исходить из того, что Россия что-то скрывает.
Алексею Навальному стало плохо во время рейса Томск — Москва 20 августа. Самолёт экстренно посадили в Омске, оппозиционера без сознания увезли в реанимацию. Местные медики диагностировали у него нарушение обмена веществ и панкреатит, ядов в его организме они не нашли. 22 августа политика спецбортом доставили в берлинскую клинику. Военные токсикологи определили, что пациент был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», писал NEWS.ru.