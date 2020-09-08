В G7 призвали привлечь РФ к ответственности после отравления Навального

https://static.news.ru/photo/b3151ffa-f20c-11ea-9748-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» призывают привлечь Москву к ответственности в связи с отравлением политика Алексея Навального. Германия проинформировала партнёров по объединению о выводах немецких экспертов о воздействии на оппозиционера вещества из группы «Новичок».

Представители стран решительно осудили подтверждённое отравление и подчеркнули, что это наносит удар по политическому плюрализму и демократии в России, говорится в совместном заявлении, которое распространил Государственный департамент США.

Мы, главы МИД стран G7, призываем РФ в срочном порядке установить полную прозрачность относительно того, кто несёт ответственность за это ужасное отравление, и, учитывая обязательства РФ в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, привлечь виновных к ответственности, — передаёт ТАСС.

Утром 6 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в Германии видят много признаков причастности РФ к отравлению оппозиционного политика, поэтому российские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать обратное фактами. По мнению Мааса, если из Москвы продолжат звучать завуалированные заявления, то Германия будет исходить из того, что Россия что-то скрывает.