В ФРГ выступили за отказ от СП-2 в случае обострения ситуации на Украине

https://static.news.ru/photo/f3a0b62e-a107-11eb-9f7b-96000091f725_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Главы МИД стран ЕС должны дать понять России, что в случае обострения ситуации на востоке Украины Европа откажется от поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2». О этом заявил глава крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер.

Он также добавил, что РФ своими действиями, в числе которых покушения на убийство, кибератаки и дезинформационные кампании, представляет реальную угрозу для Евросоюза и Запада.

Вебера поддержал депутат немецкого парламента от Свободной демократической партии (СвДП) Александр Ламбсдорфф. Он заявил, что Россия готовится к военному вмешательству, поэтому ЕС должен предупредить Москву о возможном расширении санкций.

В таком случае реализацию проекта «Северный поток — 2» нужно будет сразу же остановить, это очевидно, — цитирует политика РИА Новости.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него выступают США, Украина и ряд других европейских государств.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал СП-2 вопросом энергетической войны, а не бизнеса. При этом он отметил, что в случае реализации проекта в этой войне проиграет не только его страна.