В Евросоюзе заговорили о перезапуске отношений с Россией

Посол Италии в России Джорджо Стараче заявил о поддержке России со стороны своего государства и попытках изменить её отношения с другими странами. По словам дипломата, без поддержки России будет крайне проблематично уладить конфликты в Ливии и Афганистане, пишет «Коммерсант».

Россия приняла решение приостановить работу своего представительства при НАТО, а также работу структур альянса на своей территории. Чрезвычайно важно прилагать усилия к перезапуску конструктивного диалога, способного принести выгоду всем. Это касается масштабных глобальных вызовов — здравоохранения, борьбы с изменением климата и энергетического перехода, — приводит издание слова итальянского представителя внешнеполитического ведомства.

Новый посол Италии в России вступил в должность в октябре. По словам Стараче, его не пугает кризис в отношениях России и ЕС. В частности, дипломат считает, что Евросоюз должен взаимодействовать с Россией по урегулированию отношений в кризисных регионах.

Это касается также тех действий, которые международное сообщество обязано предпринять в кризисных регионах, например, в Ливии и Афганистане. Невозможно рассчитывать на достижение положительных результатов по этим вопросам без сотрудничества с Москвой, — пояснил дипломат.

Ранее сообщалось, что бывший итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано сделал российскую прививку от коронавируса «Спутник V». Он отметил, что никаких побочных эффектов вакцина у него не вызвала.