«Недостаёт легитимности»: в Европе оценили угрозу Лукашенко о санкциях

https://static.news.ru/photo/6ba6aa36-acf5-11eb-a586-96000091f725_660.jpg Фото: president.gov.by

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко не хватает легитимности для принятия решения о санкциях в отношении европейских политиков и предприятий. Такое мнение высказал представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, передаёт РИА Новости.

По его мнению, чтобы решить политический кризис внутри страны, политику следует не обострять отношения с Западом, а «участвовать в инклюзивном национальном диалоге, <...> уважая демократические права и выбор белорусского народа».

Александру Лукашенко недостаёт какой-либо демократической легитимности, — заявил Стано.

Лукашенко ранее заявил, что, если в Евросоюзе хотят проблем из-за санкций против Минска, они их получат. При этом он поручил премьеру Роману Головченко подготовить для него информацию о крупных европейских проектах и предприятиях в республике.

В Белоруссии больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после выборов 9 августа 2020 года. Тогда с официальным результатом в 80,1% голосов в шестой раз победил Лукашенко. Посчитавшие итоги голосования сфальсифицированными граждане участвовали в уличных шествиях. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Ряд лидеров оппозиции были выдворены из страны или арестованы.

Результаты выборов не признали не только оппозиционеры, но и страны Запада. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики.

Лукашенко в качестве ответной меры подписал указ о запрете на ввоз в страну некоторых товаров и об ограничении деятельности предприятий иностранных государств, которые ввели санкции против Минска.