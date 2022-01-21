В ЕС заявили об отсутствии согласованного пакета санкций против России
Анна Акимова
Анна Акимова
17:38, 21 января 2022
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
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В Евросоюзе нет единого согласованного пакета санкций в отношении РФ в случае обострения ситуации на востоке Украины, заявил высокопоставленный европейский источник в ходе брифинга, передаёт РИА Новости. Он отметил, что различные варианты ограничительных мер обсуждаются внутри Еврокомиссии, внешнеполитической службы и стран-участниц.
Нет предложений от главы дипломатии ЕС [Жозепа Борреля], нет конкретных предложений по санкциям, есть различные варианты, которые мы обсуждаем с государствами-членами, внешнеполитической службой, Еврокомиссией. Это обычные в подобном случае внутренние консультации ЕС, — сказал источник.
Ранее проект нового пакета санкций против России представили в США. Его предложил конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс. Проект носит название «Акт о привлечении к ответственности Путина».
Бэнкс предлагает ввести ограничительные меры против ряда российских представителей власти, силовых структур, бизнеса, представителей СМИ и ряда экономических проектов, в том числе «Северного потока — 2».