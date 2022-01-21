В ЕС заявили об отсутствии согласованного пакета санкций против России

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Германия ведёт себя словно бандит по отношению к «Северному потоку — 2». Коллективный Запад надеется победить Россию, но этого не произойдёт, заявил политолог Евгений Сатановский. Так он прокомментировал слова вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека о том, что Берлин никому не выплатит компенсации в том случае, если российский газопровод не сертифицируют. По его мнению, власти Германии пользуются тем, что президент РФ Владимир Путин до крайности терпелив, у него особое отношение к ФРГ и он не хочет войны, пишет «ПолитРоссия».

И почему в ответ на такого рода откровенный бандитизм к людям, которые на него решатся, не нужно применять те же методы? Такое впечатление, что Германии мало двух мировых войн и...