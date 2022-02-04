В ЕС подготовили новые санкции, которые ударят по сфере высоких технологий

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в том случае, если Россия совершит нападение на Украину, то против неё будут приняты новые санкции Евросоюза, они будут касаться сферы высоких технологий, заявила чиновница в интервью газете Handelsblatt. Это должно сделать российскую экономику «более хрупкой».

Речь идёт о высокотехнологичных комплектующих, которые Россия сама просто заменить не сможет, в сфере искусственного интеллекта и вооружений, квантовых компьютеров, лазеров и космических полётов. Россия должна срочно модернизировать свою экономику. Этого не удастся сделать без технологий, в которых мы, бесспорно, занимаем ведущую позицию в мире, — сообщила политик.

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия разработала очередной масштабный и комплексный пакет санкций, направленных на финансовую и экономическую сферу. Его меры могут варьироваться от ограничения доступа к зарубежному капиталу до экспортного контроля высокотехнологических товаров.

Это сделает экономику России ещё более хрупкой, — подчеркнула фон дер Ляйен.

При этом на вопрос, может ли от этих санкций пострадать рядовое население, она ответила, что косвенный эффект бывает всегда, но в данном случае меры будут носить точечный характер.

Ранее сообщалось, что власти США готовы рассматривать варианты введения новых антироссийских санкций вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация с Украиной, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В сенате считают, что санкции можно ввести в качестве превентивной меры. В свою очередь представитель Госдепа Нед Прайс предостерёг Россию от более тесных отношений с КНР, в том числе в попытке смягчить антироссийские санкции.