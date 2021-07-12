В ЕС рассказали, изменятся ли отношения ФРГ и России после выборов
Сергей Князев
Сергей Князев
16:19, 28 сентября 2021
Фото: Paul Zinken/Global Look Press
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Москва не ждёт радикальных изменений в политике ФРГ по отношению к России, так как у российского правительства есть опыт договорённостей в том числе и с социал-демократическими правительствами Германии. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
У нас есть опыт работы с Германией и при социал-демократических правительствах, так что я не вижу перспективы, во-первых, каких-то радикальных поворотов в германской политике, в том числе в российском направлении, во-вторых, каких-то непреодолимых сложностей в диалоге Москвы с Берлином, — сказал Чижов.
Ранее депутат Госдумы РФ Владимир Гутенёв предположил, что новое немецкое правительство едва ли станет препятствовать сертификации «Северного потока — 2». По мнению политика, партия «Зелёных», которая была самым последовательным противником газопровода, недополучила значительное количество голосов избирателей. В свою очередь, политические фракции, ориентированные на бизнес и коммерческую составляющую, получили достаточно голосов, чтобы иметь вес в новом бундестаге. Всё это приведёт к тому, что Германия не станет затягивать сертификацию «Северного потока — 2» в преддверии холодной зимы в Европе.