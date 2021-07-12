В ЕС рассказали, изменятся ли отношения ФРГ и России после выборов

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Еврокомиссия и власти Венгрии согласовали вопросы по газовому соглашению с РФ. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

Я, естественно, деталей, в том числе коммерческих деталей этого контракта, не могу знать, но я уверен, что идя на подписание этого контракта, довольно крупного, серьёзного и долгосрочного, Будапешт учитывал соответствующие...