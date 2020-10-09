В Ереване началась двусторонняя встреча Мишустина и Пашиняна

https://static.news.ru/photo/f5834f94-0a1f-11eb-9ad8-fa163e074e61_660.jpg Фото: government.ru

Встреча премьер-министров России и Армении Михаила Мишустина и Никола Пашиняна началась в Ереване. Переговоры проходят в закрытом для СМИ режиме.

До этого завершилось заседание глав правительств стран — членов ЕАЭС в узком и широком составе. Мишустин в своём выступлении, в частности, отметил, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны прекратить боевые действия и начать дипломатическое урегулирование, и РФ готова оказывать этому содействие совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Прежде всего я хотел бы выразить самые искренние соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших в эти дни (в нагорнокарабахском конфликте). Мы скорбим со всеми, кто потерял своих близких, — сказал глава российского кабмина.

Премьер-министр также пригласил коллег по ЕАЭС 4 декабря в Москву, где должно состояться следующее заседание Евразийского межправительственного совета и первый Евразийский конгресс.

Как писал NEWS.ru, ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании межправсовета ЕАЭС в Ереване сообщил, что Армения готова к возобновлению мирного процесса по Карабаху.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.