https://static.news.ru/photo/f3442238-6053-11ea-9145-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фомин Фото: mihadm.com

Партия «Единая Россия» приостановила членство мэра Михайловки Сергея Фомина, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями.

По данным ТАСС, решение удовлетворить заявление градоначальника о добровольном приостановлении приняло Волгоградское региональное отделение партии. В данный момент в отношении Фомина расследуется уголовное дело по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Сам мэр задержан не был.

Решением местного политсовета заявление было удовлетворено, — сообщила пресс-секретарь отделения «Единой России» Виктория Конышева.

По её словам, Фомин до настоящего момента был главой Михайловской местной ячейки партии, а также членом высшего коллегиального органа управления региональной организацией.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президиум генерального совета «Единой России» принял решение о формировании аппарата председателя партии Дмитрия Медведева. На пост руководителя нового органа назначена Жанна Одинцова.