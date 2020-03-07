Партия «Единая Россия» приостановила членство мэра Михайловки Сергея Фомина, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями.
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Решением местного политсовета заявление было удовлетворено, — сообщила пресс-секретарь отделения «Единой России» Виктория Конышева.
По её словам, Фомин до настоящего момента был главой Михайловской местной ячейки партии, а также членом высшего коллегиального органа управления региональной организацией.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президиум генерального совета «Единой России» принял решение о формировании аппарата председателя партии Дмитрия Медведева. На пост руководителя нового органа назначена Жанна Одинцова.
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