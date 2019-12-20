https://static.news.ru/photo/e4817dd4-24af-11ea-ac23-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Никонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Вячеслав Никонов прокомментировал заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова о возможности проведения в РФ досрочных выборов президента. По его словам, подобными высказываниями коммунист пытается «погромче заявить о себе».

Мысль о том, что выборы будут досрочными, мне представляется ничем не оправданной, необоснованной... Может быть, Зюганов, как это часто с ним бывает, выдаёт желаемое за действительное, — рассказал он в беседе с РИА Новости.

Депутат отметил, что Зюганов чувствует, что позиции его партии пошатнулись, в отличие от ЛДПР, которая одержала значительную победу на выборах губернаторов. Он добавил, что в последнее время градус оппозиционности в лозунгах представителей партии стал расти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России могут быть досрочно проведены выборы главы государства. Выступая на конференции в столичном Доме Союзов, он рассказал о планах партии на начало 2020 года. Позднее он подчеркнул, что его предположения связаны с грядущим в стране кризисом и с тем, что правительство «проваливает» послание президента Федеральному собранию, писал NEWS.ru.