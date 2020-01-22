https://static.news.ru/photo/2829dfac-3d08-11ea-b0ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будущим главой комитета по делам национальностей Государственной думы станет представитель фракции «Справедливая Россия». Об этом в среду, 22 января, журналистам рассказал лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Он отметил, что действующий глава комитета Ильдар Гильмутдинов после смены станет первым зампредом.

Комитет по информационной политике по договорённости с эсерами передаётся нам («Единой России»), а по делам национальностей, наш, передаётся «Справедливой России», — приводит слова Неверова относительно грядущей ротации РИА Новости.

По словам лидера фракции «Единая Россия», к депутату Гильмутдинову, который вскоре покинет свой пост, претензий нет. Неверов отметил, что нынешний глава комитета в должности зампреда также продолжит хорошо выполнять свою работу.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Александр Хинштейн возглавит комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи после отставки Леонида Левина.