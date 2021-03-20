В «Единой России» хотят приостановить членство главы Пензенской области

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В «Единой России» обсуждается приостановка членства в партии губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, задержанного по делу о взяточничестве.

Приостановка членства — да, рассматривается, — сообщил РИА Новости осведомлённый источник в ЕР.

Как писал NEWS.ru, Иван Белозерцев вместе с соучастниками был задержан по делу о взяточничестве. Взятки передавались за предоставление фармацевтической компании конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. По предварительным данным, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова деньги и иные ценности на сумму, превышающую 31 млн рублей. За это глава региона предоставлял ГК «БИОТЭК» конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на закупку лекарств, медизделий и реактивов для нужд учреждений здравоохранения.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение, следствие будет ходатайствовать об их аресте. В домах и на рабочих местах фигурантов дела уже прошли обыски.