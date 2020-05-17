В ЕК заявили об исходящих от прокремлёвских СМИ фейках о COVID в Евросоюзе

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Заместитель руководителя думской фракции партии «Справедливая Россия» Олег Шеин рассказал, что скончавшийся от коронавируса экс-председатель комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии, депутат Госдумы V и VI созывов Виктор Шудегов проводил политику, направленную на то, чтобы власти РФ обратили внимание на российскую науку.

По его словам, во время своих выступлений экс-сенатор всегда вёл себя спокойно, говорил аргументированно и умел подтолкнуть к принятию решений по беспокоящим его вопросам. Он как раз был проводником политики,...