В ЕК заявили об исходящих от прокремлёвских СМИ фейках о COVID в Евросоюзе

В Еврокомиссии считают, что различные «источники из России» якобы способствуют распространению в странах Евросоюза теорий заговора и дезинформации о COVID-19. Об этом заявил официальный представитель ЕК Питер Стано.
Наши наблюдения показывают, что дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ распространяют теории заговора и дезинформацию в ЕС, что может иметь существенные последствия для общественного здравоохранения, — сказал Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag.
Конкретных примеров в публикации не приводится.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что против России развернули кампанию по дезинформации. Страну, по её словам, необоснованно обвиняют в распространении фейков о коронавирусной инфекции. В пример Захарова привела слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который обвинил в распространении дезинформации не только Москву, но и Пекин. Также дипломат упомянула статью агентства Bloomberg по поводу того, что Россия указывает неверную статистику по распространению COVID-19 в стране.
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