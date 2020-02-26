https://static.news.ru/photo/1d8d47a4-586b-11ea-b7ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В «Единой России» отреагировали на сообщения о планах переименовать партию и объединиться с Общероссийским народным фронтом. Как заявил замсекретаря генсовета правящей в РФ партии Сергей Перминов, пока такие вопросы руководством не обсуждались.

Мне ничего неизвестно об этом. И более того, этот проект даже не обсуждался. Я не знаю, кто источник утечки или вброса этой информации, но нет, это не так, — сообщил он РИА Новости.

Ранее СМИ писали, что ОНФ намерен объединиться с партией «Единая Россия». При этом сама политическая организация проведёт ребрендинг. В названии сохранится слово «Россия». Также вместо одного лидера партией будут управлять сразу три председателя. При этом действующий глава Дмитрий Медведев не станет одним из них. Кандидатами на эти должности являются вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, сообщал NEWS.ru.