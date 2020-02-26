https://static.news.ru/photo/21d70568-58b9-11ea-91c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В «Единой России» отреагировали на сообщения о переименовании партии и возможном слиянии с Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Как отметила замсекретаря генсовета партии Ольга Баталина, о таких планах ей ничего не известно.

Ничего подобного в партии «Единая Россия» не обсуждалось. И, насколько я сегодня видела в комментариях, не обсуждалось и центральным штабом Общероссийского народного фронта, — приводит её слова ТАСС.

Ранее СМИ писали, что ОНФ намерен объединиться с партией «Единая Россия». При этом сама политическая организация проведёт ребрендинг. В названии сохранится слово «Россия». Также вместо одного лидера партией будут управлять сразу три председателя. При этом действующий глава Дмитрий Медведев не станет одним из них. Кандидатами на эти должности являются вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, сообщал NEWS.ru.