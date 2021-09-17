В «Единой России» объяснили отсутствие Лаврова и Шойгу в штабе

Занятостью на основной работе объясняется отсутствие в штабе «Единой России» в ночь после выборов в Госдуму министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Об этом в беседе с РИА Новости сообщили источники в штабе партии.

Я полагаю, что много работы, связанной с Афганистаном, ООН и так далее, — заявил один из собеседников агентства.

Скорее всего, это связано с их основными задачами, — добавил второй источник.

Ранее в штабе общественной поддержки «Единой России» прошла видеоконференция пятёрки лидеров списка партии с общественниками и региональными отделениями. В мероприятии приняли участие уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, руководитель «Сириуса» Елена Шмелёва и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Ранее стало известно, что на традиционную встречу после выборов в штаб партии не приехал её лидер Дмитрий Медведев. Позже секретарь генсовета Андрей Турчак сообщил, что он приболел.